Форвард сборной Финляндии Анттила помещён в карантин. Он переболел коронавирусом в январе

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила был помещён в карантин из-за положительного теста на коронавирус, сообщает твиттер-аккаунт финской команды.



«У Анттилы был обнаружен коронавирус 19 января 2022 года, он протекал без каких-либо симптомов. Хоккеист ежедневно сдавал ПЦР-тесты перед отъездом на Игры. Через две недели после выздоровления тест иногда бывает положительным, что является нормальной ситуацией после болезни.



При выезде из Финляндии тест был отрицательным, по прилёте в Китай показал положительный результат. Китайские власти поместили Анттилу в специальный отель на карантин. Его тесты контролируются ежедневно, он будет отпущен после двух отрицательных результатов. Анттила чувствует себя отлично и не представляет никакой опасности для остальных членов сборной», — заявил врач финской команды Маарит Валтонен.



Первый матч на Олимпийских играх сборная Финляндии сыграет в четверг, 10 февраля, со Словакией (11:40 мск).