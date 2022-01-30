Сильнее русских только финны, Швеции нет даже в топ-6. Рейтинг нападающих на Олимпиаде

Завершает анализировать составы команд олимпийского хоккейного турнира. После вратарей на очереди форварды.

12. Китай

Примерные сочетания: Лукас Локхарт — Спенсер Фу — Паркер Фу, Брендан Йип — Этан Верек — Тайлер Вонг, Кори Кейн — Руди Ин — Чжан Цэсэнь, Цзянин Го — Янь Цзюньчэн — Чжун Вей



Если у «Куньлуня» было что-то заметное в этом сезоне, так это несколько матчей, где китайская команда устраивала весёлые перестрелки за счёт высокой реализации бросков. Такую тактику можно понять — топ-6 КРС уровень КХЛ хоть как-то тянула, и играть за счёт обороны смысла не было. На Олимпиаде так не сыграть даже против на бумаге слабейшего соперника в группе, Германии.

При этом «Куньлунь» взял на Игры далеко не всех натурализованных американцев — их хватит только на две пятёрки. Возможно, это было решением партии и правительства — а то как-то стыдновато иметь на домашних Играх сборную Китая из одних «белолицых дьяволов». Но зачем же тогда КХЛ шесть лет терпела «Куньлунь», если на Игры едет шесть форвардов, которые в этом году только дебютировали в лиге?

За кем смотреть: Спенсер Фу. В своё время игрок был четвёртым бомбардиром NCAA, и за ним охотилось несколько клубов НХЛ — у «студентов» обычно хороший уровень подготовки, а их подписание ничего не стоит. Борьбу выиграл «Калгари», но Фу в игрока НХЛ так и не превратил. Спенсер ожидаемо уехал в Китай, где воссоединился со своим братом. Как и Спроул из предыдущей части, на следующий год вполне можно ждать Фу в иностранном клубе КХЛ или небогатом российском — лучший бомбардир клуба этот уровень вполне потянет.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

11. Дания

Примерные сочетания: Никлас Йенсен — Петер Регин — Миккель Бёдкер, Фредерик Сторм — Франс Нильсен — Никлас Хардт, Николай Майер — Йеспер Йенсен — Патрик Расселл, Маттиас Бау Хансен — Мортен Мадсен — Ник Олесен



Из трёх сборных, пробивавшихся на Олимпиаду через квалификацию, отказ от игроков НХЛ ударил по датчанам сильнее всего — так они могли выставить на площадку одного из самых горячих вратарей лиги и вполне сносный топ-6. Но пока приходиться обходиться теми, кто есть — как и у большинства сборных на этой Олимпиаде, возраст у лидеров немаленький: 37-летний Нильсен, 35-летний Регин и 32-летний Бёдкер — самые известные игроки этого состава.

За их спиной всё довольно грустно — многие игроки представляют датский чемпионат, который по силе сравним примерно с первым шведским дивизионом. В боттом-6 должен играть бывший энхаэловец Патрик Расселл, но в «Эдмонтоне» он выполнял ультраутилитарную роль



За кем смотреть: Микель Бёдкер. У датчанина в своё время была довольно странная карьера НХЛ: в «Аризоне», которой ничего особо не надо было, он очки клепал, как только подписался с «Сан-Хосе», моментально превратился в тыкву. Потом из главной лиги Бёдкера выбили травмы, и сейчас он играет в Швейцарии. Тем не менее, в этой сборной именно он главный технарь и самый интересный игрок.

10. Латвия

Примерные сочетания: Лаурис Дарзиньш — Микс Индрашис — Николай Елисеевс, Роналд Кениньш — Родриго Аболс — Мартин Дзиеркалс, Каспарс Даугавиньш — Денис Смирновс — Мартиньш Карсумс, Рихард Букартс — Андрис Джериньш — Ренанс Крастенбергс



Почти всё те же там же — но решение НХЛ убрало у латышей двух первых центров, за спинами которых всё немного грустно. Поэтому не исключено, что первым в сборной будет Микс Индрашис, в последнее время чаще выходивший на фланге. «Динамо» никаким базовым клубом не является, поэтому с клубными связками у Латвии будет сложновато. Вполне возможно, появится в первом звене Елисеевс, который в этом сезоне сенсационно стал клепать голы в КХЛ, хотя ещё совсем недавно играл в чемпионате Латвии.



Кажется, очень для многих игроков это будет последняя Олимпиада — вполне возможно, поколение Дарзиньша и Даугавиньша вообще закончит со сборной после этих Игр. В принципе, заменить их есть кому — у Латвии подрастают интересные игроки, хотя на Играх мы не увидим, но следите за «Динамо».



За кем смотреть: Родриго Аболс. Сын бывшего главного тренера «Динамо» и ассистента Харийса Витолиньша в сборной особенно не задерживался в КХЛ — после молодёжки он рванул сначала в канасдкие юниорки, а потом в Европу. Для своих габаритов (193/93) у Аболса классная скорость, он неплох на точке и не боится лезть в физическую борьбу. Аболс пытался пробиться в НХЛ, но ему не хватило для этого какого-то одного развитого навыка — для Европы его сбалансированной игры вполне хватает.

Фото: Martin Rose/Getty Images

9. Словакия

Примерные сочетания: Петер Цегларик — Марек Гривик — Томаш Юрчо, Кристиан Поспишил — Либор Гудачек — Юрай Славковски, Марко Данё — Михал Криштоф — Адриан Голешински, Павол Регенда — Милош Роман — Михал Келемен

На рижском ЧМ у словаков было неожиданно много совсем молодых и неопытных игроков. На Олимпиаде таких экспериментов будет меньше. Крэйг Рэмзи внезапно решил включить в сборную парочку ветеранов, которые за сборную на главных турнирах вообще не играли — типа Петера Зузина, бывшего игрока красноярского «Сокола». Словацкая диаспора в КХЛ совсем съёжилась после ухода «Слована», и многие игроки здесь нашему зрителю наверняка неизвестны.



Однако здесь явно выделяется ударная тройка, которую Рэмзи пробовал ещё на квалификации — и хотя Гривик проваливает сезон в «Торпедо», в этой сборной ему будет сложно проиграть конкуренцию. Внезапно не попал в комнаду Лишка из «Северстали», с травмой выбыл Роберт Лантоши — в топ-6 зияет дырка. Вполне возможно, её заполнит главный словацкий талант поколения.



За кем смотреть: Юрай Славковски. «Для своих габаритов Славковски имеет невероятные руки и технику. Его взрывное катание делает его опасным игроком в контратаках, а с шайбой на крюке он излучает невероятную уверенность», — пишет автор The Athletic Скотт Уилер. Юный словак, который везде котируется игроком топ-10 следующего драфта, не набрал очков на взрослом ЧМ и пока играет ограниченную роль в финском ТПС. Но в нынешней сборной Словакии вряд ли есть игроки более техничные, чем юный талант.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

8. Германия

Примерные сочетания: Маттиас Плахта — Доминик Кагун — Маркус Айзеншмид, Тобиас Ридер — Штефан Лёйбль — Том Кюнхакль, Фредерик Тиффельс — Марцель Нёбельс — Лео Пфёдерль, Леан Бергманн — Патрик Хагер — Ясин Эхлиц



Как показывают последние турниры сборных, немцы всё-таки гораздо сильнее коллективной игрой и вратарями-тащерами (следите за Маттиасом Нидербергером, кстати). Однако с постепенным ростом уровня местной лиги и финансовыми вложениями от местных магнатов растёт и уровень игроков. Немцы невероятно теряют от того, что их молодые таланты типа Петерки и Райхела играют в АХЛ, а не в Европе — их талант мог бы помочь Германии на этом турнире выйти на уровень сборных топ-6.



Однако и так у немцев глубокая атака с несколькими бывшими энхаэловцами и наигранными клубными связками. Лидером этой сборной должен быть Доминик Кагун, которого летом слухи отправляли в КХЛ (в «Динамо»), выделяется и опытный Тобиас Ридер, который в последние годы сдал и вылетел из НХЛ. В общем-то, эта сборная смотрится поинтереснее той, что шокировала мир четыре года назад — но в 2018-м сошлось слишком многое.



За кем смотреть: Марцель Нёбельс. Не самое громкое имя в этой сборной, но Нёбельс — лучший бомбардир немецкой лиги и некоторые журналисты давно отправляли его в КХЛ. Сейчас Марцелю 29 — и если не покинуть родную лигу сейчас, то больше шанса уже не будет. Олимпиада — лучшее место, чтобы этот шанс получить.

7. Швеция

Примерные сочетания: Йоаким Нордстрём — Лукас Валльмарк — Матиас Брёме, Понтус Хольмберг — Антон Ландер — Карл Клингберг, Густав Ридаль — Фредрик Олофссон — Макс Фриберг, Якуб де ла Роуз — Маркус Крюгер — Даниэль Бродин



Если верить онлайн-переводчику, то на шведском «биться-бороться» звучит как «slåss slåss». Вот за этим «тре крунур», кажется, и едет в Пекин — за счёт крепкой обороны и вратарей выигрывать матчи со счетами типа 2:1 или 1:0. Ещё у шведов есть непонятные подводные течения с игроками, которые не хотели ехать на Олимпиаду. Но даже так крайне сложно объяснить выбор того состава, который поехал в Китай.

Из игроков, которые не попали в эту сборную, можно будет составить ещё одну линию атаки, и она будет гораздо лучше, чем эта. Почти все игроки из КХЛ были проигнорированы, кроме цээсковских шведов — да и то оба приехали в Россию только в этом сезоне. Даже сложно сказать, кто здесь будет креативить, потому что все эти тройки имеют явный крен в оборону. Привычный нам по последним ЧМ шведский стиль с владением здесь играть некому — в общем, это очень загадочная сборная. Но если от неё будут требовать в первую очередь пахать в обороне, то Гарпенлёв всех выбрал правильно.



За кем смотреть: Матиас Брёме. Летом ходили осторожные слухи, что шведский игрок «Детройта» может оказаться в «Амуре». Вместо этого он выбрал швейцарскую лигу, где какое-то время был лучшим бомбардиром, но из-за травмы упал в чартах. В «Детройте» год назад он не показывал ничего особенного, но в Швейцарии рядом с классными партнёрами благодаря своей скорости стал стабильно набирать очки. Для этого шведского состава это уже сильная сторона.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

6. США

Примерные сочетания: Кенни Агостино — Энди Миле — Марк Маклафлин, Брендан Бриссон — Мэтти Бенирс — Брайан О'Нилл, Шон Фаррелл — Никлас Абрузизи — Нэтан Смит, Бен Майерс — Ник Шор — Сэм Хентджес



Сборная США на турнирах с неидеальными составами — та команда, где имена значат меньше всего. Две бронзы в 2013-м и 2015-м на ЧМ были добыты с откровенно загадочными людьми в составе, зато забитая звёздами под завязку сборная-2019 провалила групповой этап и выбыла в четвертьфинале от России. Поэтому не стоит кривить нос и здесь: эти «студенты» ведь не гоняют шайбу в свободное время от матана, а вполне профессиональные спортсмены — пусть и молодые.



Сила этой сборной в том, что она полагается на наигранные связки. Здесь есть разрывной дуэт Агостино — Миле из «Торпедо» и сразу три дуэта из NCAA — причём связка Бриссон — Бенирс играет в самой сильной команде лиги, Университете Мичигана. Конечно, тут нет супервзёзд, но есть молодость, голод до побед и задор, который для таких вариантов американских сборных обычно важнее красивой статистики.

За кем смотреть: Кенни Агостино. К вопросу о том, что рынок легионеров сейчас обеднел. Агостино давно выглядел тем игроком, который мог бы приехать в КХЛ и сделать здесь разницу — его уровень мастерства был сильно выше АХЛ, но для НХЛ его не хватало. Обычно такие игроки и зажигают в КХЛ — но почему-то ни один из топ-клубов его не разглядел, только в Нижнем. Да, у Кенни в этом году были безголевые серии — но с результативностью у команды Немировски проблемы не только из-за американца.

5. Швейцария

Примерные сочетания: Деннис Холленштайн — Денис Мальгин — Свен Андригетто, Грегори Хоффманн — Гаэтан Хаас — Фабрис Херцог, Андрес Амбюль — Энцо Корви — Кристоф Бертчи, Дарио Симон — Симон Мозер — Джоэль Вермин



Швейцария считается одной из двух лучших лиг континентальной Европы не только из-за того, что туда едут классные легионеры и энхаэловские чекеры, которые хотят провести хоккейную пенсию в красивых альпийских пейзажах. Местные игроки зарабатывают столько, что в НХЛ обычно уезжают только большие звёзды типа Хишира и Майера. Условный Грегори Хоффманн из НХЛ просто сбежал — судя по всему ради Олимпиады. В деньгах после «Коламбуса» потерял не слишком сильно.



Несмотря на то, что швейцарцы в НХЛ обычно просто не задерживаются, в Америке поиграли многие из этой сборной. В КХЛ заезжал только Свен Андригетто — и вы помните, насколько странно вёл себя в лиге вроде бы талантливый, но капризный швейцарец. Тем не менее, таланта в этой сборной достаточно — два последних ЧМ им дико не везло в четвертьфиналах, когда их соперник сравнивал счёт на последней минуте и побеждал в ОТ. Пора везению сработать и в другую сторону.



За кем смотреть: Андрес Амбюль. Маловероятно, что кто-то из этой сборной рванёт в КХЛ или НХЛ, поэтому можно последить за швейцарским суперветераном, у которого за спиной 16 чемпионатов мира и четыре Олимпиады.

Фото: Monika Majer/Getty Images

4. Чехия

Примерные сочетания: Роман Червенка — Давид Крейчи — Матей Странски, Михал Фролик — Лукаш Седлак — Томаш Гика, Владимир Соботка — Ян Коварж — Радан Ленц, Иржи Смейкал — Томаш Зогорна — Гинек Зогорна



Неожиданно самой сильной стороной чехов стала атака. Даже несмотря на то, что в эту команду взяли пару игроков, которых там никто не ждал (братья Зогорны), линия центров у «народны тим» остаётся одной из лучших на турнире. Почти все местные центрфорварды умеют и могут отработать в атаке, чем могут прикрыть слабость местного корпуса обороны.



Ради Олимпиады в сборную вернулся даже Роман Червенка, который вроде бы завершал карьеру в национальной команде. Конечно, мы даже не говорим про Давида Крейчи, который бы и сейчас мог играть в НХЛ, но решил выбрать родной дом. Лет этак шесть назад такой состав легко бы позволил чехам быть главными фаворитами, но и сейчас он неплох.



За кем смотреть: Давид Крейчи. Если не читали, прочитайте нашу статью ещё раз.

3. Россия

Примерные сочетания: Кирилл Марченко — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов, Никита Гусев — Артём Анисимов — Сергей Плотников, Антон Слепышев — Кирилл Семёнов — Михаил Григоренко, Дмитрий Воронков — Сергей Андронов — Артур Каюмов



Сложность оценки сборной России в том, что мы даже сейчас не представляем, какой эта сборная будет. Менеджмент команды сразу же сказал: этот вариант не окончательный, мы можем вносить любые измненения до 8 февраля. Вполне возможно, в сборной в лучших национальных традициях будут до последнего сомневаться. Это показывает смешной отчёт о двусторонке сборной, где засекретили не то что звенья, но даже авторов голов. Если Кузьменко продолжить класть хет-трики в Новогорске, не включить его в итоговые 25 будет очень сложно.

Ну и другой вопрос — сможет ли эта сборная использовать весь тот потенциал, что у неё есть? Например, со Слепышевым и Григоренко почти наверняка будет играть не Семёнов (как у нас), а Карнаухов (как в клубе) — но этот центр мало подходит двум креативным технарям. И на уровне лиги эта тройка ещё могла сработать, но если штаб будет держаться за эти сочетания и на Играх, то закопает сам себя.



За кем смотреть: Никита Гусев. Ну, вдруг вы забыли, кто это такой и как умеет.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

2. Канада

Примерные сочетания: Мэйсон Мактавиш — Эрик Стаал — Джордан Уил, Дэниел Карр — Корбан Найт — Эрик О’Делл, Даниэль Винник — Давид Деарне — Джошуа Хо-Сэнг, Адам Тамбеллини — Лэндон Ферраро — Адам Крэкнелл



Как уже говорилось, в этой сборной настораживает в первую очередь выбор игроков для нижних звеньев. У канадцев достаточно игроков, которые могут и создать, и отобороняться, чтобы не наполнять нижние звенья чистыми чекерами. Сейчас у «кленовых» есть очень спорные кандидатуры Ферраро и Крэкнелла, плюс довольно немолодой Уинник. А тот же Хо-Сэнг вполне может навести шуму из-за своего скандального характера.



Тем не менее, таланта у этой Канады полно — да и могло ли быть иначе, правда? Как и в случае со шведами, смущает малое представительство КХЛ — но, возможно, здесь сыграл роль неудачный Кубок Первого канала, плюс отказы, о которых мы не знаем. Пока точно известно только о самоотводе Райана Спунера, который легко мог играть в этой команде в первом звене.



За кем смотреть: Мэйсон Мактавиш. Местные журналисты справедливо говорят, что молодой центр уже лучше физически развит, чем большинство мужиков из сборных, когда-то давно игравших в НХЛ. Он уже успел показать свой отличный бросок и технику на МЧМ — и в этой сборной, скорее всего, займёт мест на фланге, где ответственность в оборонительной игре чуть поменьше.

1. Финляндия

Примерные сочетания: Теему Хартикайнен — Сакари Маннинен — Маркус Гранлунд, Харри Песонен — Миро Аалтонен — Нико Ойямяки, Лео Комаров — Йонас Кемппайнен — Ииро Пакаринен, Саку Мяеналайнен — Ханнес Бьорнинен — Марко Анттила



Надо ли что-то пояснять? Лучшая легионерское звено лиги прошлого года, которое в этом году чуть подсдало, но все равно чувствует друг друга на телепатическом уровне. Лучшая легионерская связка этого сезона, где проваливший прошлый сезон Ойямяки идёт на лучший сезон по голам в карьере и бьёт финский рекорд КХЛ. Даже в четвёртом звене будет наигранный дуэт из сборной, который в этом году часто появлялся вместе в «Йокерите».



Впрочем, настораживет здесь другое: Финляндия в хоккее — прирождённый андердог. Ей всегда удобнее играть тогда, когда на команду никто не ставит — так был взят и последний титул ЧМ, и бронза Сочи, и несколько медалей ЧМ. А вот на ЧМ-2018 финны легко вынесли канадцев и американцев в групповом этапе, шли в плей-офф главными фаворитами и… вылетели в четвертьфинале.

Фото: Martin Rose/Getty Images

За кем смотреть: Марко Анттила. Легенда волжской «Ариады» до своего перерождения в плей-офф ЧМ-2019 воспринимался персонажем скорее комическим — сейчас без нескладного двухметрового финна эту сборную представить очень сложно. И вы наверняка понимаете, за кем надо следить в решающие моменты игр.