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«На льду нервничаем, ругаемся. Чуть до драки не доходит». Назаров — о подготовке «Сочи»

«На льду нервничаем, ругаемся. Чуть до драки не доходит». Назаров — о подготовке «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о поддержании формы команды во время паузы в КХЛ.

«Очень интересное время. Много бегаем, много прыгаем, работаем на велотренажёрах. Стараемся занять ребят — матчей нет, поэтому хоккеистов необходимо нагрузить, сделать всё, чтобы они не потеряли игровую форму. Много тренируемся и стараемся получать удовольствие от работы.

Двусторонние матчи – это возможность сохранять игровой тонус? Безусловно. Поддерживаем внутри команды дух соперничества. Вы же видите: на льду мы иногда нервничаем, спорим, ругаемся. Чуть до драки не доходит — все хотят выиграть. Мы, тренеры, должны что-то придумывать, чтобы поддерживать отличную атмосферу и сохранять интерес к тренировкам.

Как на скамейке во время двусторонки оказался тренер по физподготовке Николай Пронин? Это из той же серии. Для поддержания интереса. Решили помочь молодому талантливому тренеру сильнее прочувствовать КХЛ. Пусть пока на домашних товарищеских матчах.

Молодой Евгений Мышев побеждает во второй двусторонке подряд? Неплохой вратарь. Он растёт. Посмотрим, что будет дальше. Пока нам нравится, как он работает.

Чего жду от стартующего на следующей неделе Sochi Winter Сup? Много позитива. Уверен, будет красивый хоккей. Парни будут получать удовольствие, играя в хоккей», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».

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