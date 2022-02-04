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Капризов поделился ожиданиями от предстоящего Матча звёзд НХЛ

Капризов поделился ожиданиями от предстоящего Матча звёзд НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего Матча звёзд НХЛ и об игре «дикарей» в текущем сезоне.

«Не знаю, я просто думаю, что весь этот опыт будет потрясающим. Там будет хоккей высокого уровня, очень квалифицированный. Будет очень весело и интересно играть. Но в целом я просто в восторге от опыта, который получу. Всё будет очень круто.

Очевидно, что «Миннесота» играет хорошо, у нас действительно хорошая химия. Я думаю, что мы можем стать ещё лучше, думаю, у нас большой потенциал. Нам нужно развиваться, продолжать становиться лучше, продолжать создавать химию. Очевидно, что сейчас всё отлично, и я рад этому, мы выигрываем матчи и играем хорошо. Но, думаю, мы можем стать ещё лучше. Я воодушевлён, представляя, что ждёт нашу команду», — приводит слова Капризова Fox9.

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