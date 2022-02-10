Расписание трансляций игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 10 февраля в Пекине (Китай). В первой встрече дня сыграют сборные Швеции и Латвии.



Расписание трансляций второго игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 10 февраля:



Группа C:

07:10. Швеция — Латвия — «Матч ТВ»;



11:40. Финляндия — Словакия — «Матч! Арена», «Матч ТВ».

Группа A:

16:10. США — Китай — «Матч ТВ», «Матч! Игра»;

16:10. Канада — Германия — сайт «Матч ТВ».



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступит в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.