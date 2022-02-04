«Это уик-энд звёзд, и Капризов хочет сказать лишь одно». «Миннесота» выложила новое видео

«Миннесота Уайлд» в «Твиттере» опубликовала видео с российским нападающим Кириллом Капризовым. Форвард приехал на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Это звёздный уик-энд, и Кирилл хочет сказать лишь одно...» — говорится в сообщении.
«Опааа», — произносит в мини-микрофон Кирилл.
Посмотреть видео можно на официальной странице «Миннесоты» в «Твиттере». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, среди всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2022, оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вызванный на звёздный уик-энд дополнительным голосованием. В Матче звёзд должен был принять участие и другой нападающий «столичных», Александр Овечкин, но он сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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