Кирилл Капризов признался, что назвал своего кота в честь Евгения Кузнецова

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед Матчем звёзд НХЛ признался, что назвал своего кота Кузи в честь форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.



«Мне нравится, какой он техничный, как круто он думает в ходе игры», — приводит слова Капризова о Кузнецове североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что Капризов впервые начал следить за карьерой Кузнецова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, когда наблюдал за их игрой на молодёжном чемпионате мира 2011 года в Квебеке.

Напомним, среди всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2022, оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вызванный на звёздный уик-энд дополнительным голосованием. В Матче звёзд должен был принять участие и другой нападающий «столичных», Александр Овечкин, но он сдал положительный тест на коронавирус.



Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).