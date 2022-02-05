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Ковальчук о церемонии открытия Олимпиады: я не ходил, но ребятам понравилось

Ковальчук о церемонии открытия Олимпиады: я не ходил, но ребятам понравилось
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, как игроки национальной команды оценили церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

«Для ребят церемония открытия — знаковое событие. Многие первый раз на Олимпиаде. Решили пойти. Хорошо провели время, церемония очень понравилась. Я лично не ходил. Мы от тренерского штаба отправили Валерия Каменского. Он был нашим представителем. Всё прошло по плану. Это моя шестая Олимпиада, и я ни разу не был на церемонии открытия. Надеюсь, в Милане схожу», — приводит слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Мужской хоккейный турнир начнётся на Олимпиаде 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Календарь матчей хоккейного турнира ОИ-2022.

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