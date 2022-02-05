Ковальчук: все ребята сдали отрицательные тесты. Анисимов и Плотников вылетают 6 февраля

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что все игроки национальной команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.
«Все ребята сдали отрицательные тесты. Всё в порядке. Уже вчера сходили потренировались в зале с Никитой Нестеровым и Андреем Кузьменко. У Артёма Анисимова и Сергея Плотникова тоже всё в порядке. Они вылетают ночью 6 февраля из Красноярска. Рано утром на следующий день будут в Пекине. Надеемся, всё будет в порядке. Не знаю, кто будет в самолёте с Анисимовым и Плотниковым, но надеюсь, все прилетят здоровыми», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, нападающие Артём Анисимов и Сергей Плотников входят в основной состав национальной команды на ОИ-2022.
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