Эффектный буллит Капризова в форме Овечкина на Матче звёзд НХЛ – 2022. Видео

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов надел игровое джерси 36-летнего звёздного соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и эффектно исполнил буллит в Матче звёзд НХЛ – 2022.

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Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.

Среди всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2022, оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вызванный на звёздный уик-энд дополнительным голосованием.