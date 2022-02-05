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Крайдер прокомментировал исполнение буллита в стиле Кучерова на Матче звёзд НХЛ

Крайдер прокомментировал исполнение буллита в стиле Кучерова на Матче звёзд НХЛ
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30-летний американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, представляющий Столичный дивизион на Матче звёзд НХЛ – 2022, прокомментировал повторение гола без броска при исполнении буллита в стиле российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Я подумал, раз передо мной вратарь «Тампа-Бэй», то попробую применить на нём приём «Куч», просто ради удовольствия. И это сработало! Это как раз то, над чем мы работаем после тренировок. Ведь главное на таком мероприятии весело провести время, правильно? Так что я решил попробовать», — приводит слова Крайдера пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

«Я не знаю, насколько хорошо это сработало бы в официальной игре», — засмеялся Крис.

Напомним, Кучеров впервые придумал этот «трюк» ещё в марте 2017 года, когда использовал данный приём, чтобы забить гол в серии буллитов тогдашнему вратарю «Баффало Сэйбрз» Робину Ленеру.

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