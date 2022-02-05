Крайдер повторил гол без броска Кучерова, поразив ворота Василевского на Матче звёзд НХЛ

30-летний американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, представляющий Столичный дивизион на Матче звёзд НХЛ – 2022, повторил буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поразив ворота Андрея Василевского без броска.



Напомним, Кучеров впервые придумал этот «трюк» ещё в марте 2017 года, когда использовал данный приём, чтобы забить гол в серии буллитов тогдашнему вратарю «Баффало Сэйбрз» Робину Ленеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Напомним, Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «-1».