Уилсон: Овечкин не просто наш капитан или лидер. Он один из самых уникальных людей в жизни

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.

«Мне повезло играть рядом со многими большими хоккеистами, включая Зи (Здено Хару), но Ови — это отдельный случай. Он не просто наш капитан или наш лидер. Он вообще один из самых уникальных людей, которых я встречал в жизни. Он буквально освещает комнату, когда в неё заходит, от него сразу исходит эта позитивная энергия. Его, конечно, не хватает тут, в Вегасе. Радует, что я хотя бы могу разделить этот опыт с Кузей», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.