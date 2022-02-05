«Ови и сейчас решил меня поддержать». Уилсон пошутил над пропуском Матча звёзд Овечкиным
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пошутил, что поблагодарил капитана команды Александра Овечкина за возможность поучаствовать в Матче звёзд НХЛ. Канадец заменил россиянина из-за коронавируса у последнего.
«Когда я об этом узнал, то сразу позвонил ему и сказал: «Спасибо, что дал мне шанс почувствовать себя звездой». Ови всегда обо мне заботится и сейчас, видите, тоже решил меня поддержать. Хотя, если серьёзно, он крайне расстроен тем, как всё обернулось», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, сегодня прошло «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ. Кузнецов занял последнее место в конкурсе на скоростной пробег, а Уилсон — предпоследнее в конкурсе на самый сильный бросок.
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