«Ови и сейчас решил меня поддержать». Уилсон пошутил над пропуском Матча звёзд Овечкиным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пошутил, что поблагодарил капитана команды Александра Овечкина за возможность поучаствовать в Матче звёзд НХЛ. Канадец заменил россиянина из-за коронавируса у последнего.

«Когда я об этом узнал, то сразу позвонил ему и сказал: «Спасибо, что дал мне шанс почувствовать себя звездой». Ови всегда обо мне заботится и сейчас, видите, тоже решил меня поддержать. Хотя, если серьёзно, он крайне расстроен тем, как всё обернулось», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, сегодня прошло «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ. Кузнецов занял последнее место в конкурсе на скоростной пробег, а Уилсон — предпоследнее в конкурсе на самый сильный бросок.