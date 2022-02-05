Гимаев-младший: отмена чемпионата лишила команды шансов побороться за плей-офф

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о решении КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.
«Я не согласен с принятым решением. Во-первых, это лишило те команды, которые боролись за плей-офф, шансов — а те, кто уже попадал в плей-офф, лишились возможности занять более высокую строчку. На том же Западе разница между вторым и пятым местом — всего одно очко. Это серьёзная разница перед выступлением в плей-офф — прежде всего преимущество своего поля.
Во-вторых, оставалось доигрывать не так много матчей, поэтому я не видел никаких проблем с тем, чтобы сдвинуть плей-офф на семь-десять дней и доиграть регулярный чемпионат. Если вопрос стоял о том, что клубы не успеют доиграть до окончания контрактов… Я не знаю игроков, которые откажутся играть в финале из-за окончания контракта. Можно подписать допсоглашение, тем более что речь идёт только о двух командах. Судя по всему, клубы опрашивали — но я не думаю, что «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур» хотели бы закончить чемпионат и лишить себя шансов. Представляю состояние ребят, которых лишили возможности побороться за плей-офф.
У меня достаточно много друзей играет в КХЛ, у многих прописаны серьезные бонусы. И кому-то не хватает одного-двух очков, чтобы получить эти бонусы — а теперь их этого лишили.
Если это связано с заботой о здоровье хоккеистов, то другие лиги — НХЛ, ВХЛ, МХЛ, европейские — продолжают играть. И я не думаю что там не заботятся о своих игроках», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 5 февраля 2022
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