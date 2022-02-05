Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» отреагировал на смену соперника по первому раунду плей-офф

«Ак Барс» отреагировал на смену соперника по первому раунду плей-офф
Комментарии

«Судя по всему, прощаемся с «Сибирью» и идём встречать нового соперника в первом раунде плей-офф», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере». Напомним, из-за отмены технического поражения «Салавату Юлаеву» в матче с «Трактором», соперником казанской команды станет омский «Авангард», с которым команда встречалась в финале Восточной конференции Кубка Гагарина-2021.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Команды, указанные первыми, будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.

Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

Ранее омичи отреагировали на встречу с «Ак Барсом» в первом раунде.

Новость по теме
«Мы скучали». «Авангард» отреагировал на матч с «Ак Барсом» по плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022