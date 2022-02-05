«Ак Барс» отреагировал на смену соперника по первому раунду плей-офф

«Судя по всему, прощаемся с «Сибирью» и идём встречать нового соперника в первом раунде плей-офф», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере». Напомним, из-за отмены технического поражения «Салавату Юлаеву» в матче с «Трактором», соперником казанской команды станет омский «Авангард», с которым команда встречалась в финале Восточной конференции Кубка Гагарина-2021.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Команды, указанные первыми, будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.



Матчи плей-офф начнутся 1 марта.



Ранее омичи отреагировали на встречу с «Ак Барсом» в первом раунде.