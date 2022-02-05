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«Мы скучали». «Авангард» отреагировал на матч с «Ак Барсом» по плей-офф

«Мы скучали». «Авангард» отреагировал на матч с «Ак Барсом» по плей-офф
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Сегодня, 5 февраля, Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф определялись по проценту набранных очков. В первом раунде встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», и казанский «Ак Барс», которого омичи обыграли в финале конференции прошлого сезона в семи матчах.

«Мы скучали», – написал «твиттер» «Авангарда» и приложил видео из мультфильма «Жил-был пёс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Команды, указанные первыми, будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.

Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

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