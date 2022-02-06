Фёдоров: сборная России ищет соперника для контрольной встречи

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Фёдоров рассказал о тренировке для запасных в воскресенье утром.

«Насколько для сборной России важно было провести тренировку для запасных? Для начала отмечу, что это не запасной состав, а неиграющий. Конечно же, тренировка на льду очень важна. Ребята пропустили несколько дней в связи с так называемыми сомнительными тестами. Сейчас у них подтвердились отрицательные тесты, но часть тренировочного процесса они пропустили. Неиграющий состав обязан и будет заниматься всегда.



Определились ли с заявкой на матч со Швейцарией? Я такого не говорил. На данный момент процесс идёт. Ребята, которые тренировались сегодня на льду, живут в гостинице отдельно от основной команды. Сегодня они выполнили хороший объём работы. На вопрос о составе конкретно ответить может только Алексей Жамнов. Дополню лишь, что сборная ищет соперника для одной товарищеской встречи.



Хотим договориться с какой-нибудь из команд. Перед тренировкой Илья Ковальчук звонил менеджерам других сборных. Пока неизвестно, кому он звонил и достигнуты ли эти договоренности.

Понятен ли сейчас статус запасных на Олимпиаду? Это наш ближайший резерв. Неиграющие хоккеисты будут полноценно тренироваться во время Олимпиады, мы рассчитываем на их помощь. Всё зависит только от того, дадут нам возможность выйти на лёд или нет.



Сегодня у нас было 1,5 часа, что даже много для шести человек. Но если говорить об основном составе, то нам необходимо искать дополнительные ресурсы.



Можно ли Шугаева назвать четвёртым вратарём? Сергей Наумов лучше прокомментирует ситуацию с вратарями. Весь план по ротации голкиперов у него. Я пока не успел охватить этот вопрос», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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