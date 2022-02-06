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Сергей Фёдоров высказался на тему досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ

Сергей Фёдоров высказался на тему досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ
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Ассистент главного тренера сборной России Сергей Фёдоров, который возглавляет ЦСКА, поделился мнением об отмене регулярного чемпионата КХЛ.

«Если КХЛ примет такое решение — а я полагаю, что оно будет принято, — то мы будем отталкиваться от этой ситуации. ЦСКА сейчас тренируется по плану. Могу отметить, что мы немного подкорректируем график. Получается, вместо четырёх матчей за пять дней — что для меня было непонятным — у нас будут игры через день. В этом плане всё нормально.

Когда не участвуешь в решении подобных вопросов, остаётся лишь принимать ситуацию как данность и продолжать работать. Я понимаю, что здоровье игроков – самый важный аспект, который у нас есть. Команда, находящаяся в стадии заболевания, во время игры с другой может передать ей этот вирус. Это серьёзная проблема. В лиге имеется определённый ковид-протокол, к которому мы относимся со всей серьёзностью. Да, к сожалению, было отменено очень много матчей. Но не будем также забывать о графике подготовки к Олимпиаде и в дальнейшем к чемпионату мира. У КХЛ из-за плотного графика не было времени на принятие решений.

В 2018 году в ЦСКА тоже была пандемия во время финальной серии с «Ак Барсом»? Тогда было тяжело. Особенно игрокам, которые находились под серьёзными нагрузками. Возвращаясь к вопросу досрочного завершения регулярки, выскажу мысль, что у лиги не было ни времени, ни вариантов. Я понимаю команды, которые могли набрать немного очков и побороться за плей-офф. Но мы живём в мире, где бушует коронавирус. Здоровье спортсменов — самое важное сейчас», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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