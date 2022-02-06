Сергей Фёдоров высказался на тему досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Фёдоров, который возглавляет ЦСКА, поделился мнением об отмене регулярного чемпионата КХЛ.
«Если КХЛ примет такое решение — а я полагаю, что оно будет принято, — то мы будем отталкиваться от этой ситуации. ЦСКА сейчас тренируется по плану. Могу отметить, что мы немного подкорректируем график. Получается, вместо четырёх матчей за пять дней — что для меня было непонятным — у нас будут игры через день. В этом плане всё нормально.
Когда не участвуешь в решении подобных вопросов, остаётся лишь принимать ситуацию как данность и продолжать работать. Я понимаю, что здоровье игроков – самый важный аспект, который у нас есть. Команда, находящаяся в стадии заболевания, во время игры с другой может передать ей этот вирус. Это серьёзная проблема. В лиге имеется определённый ковид-протокол, к которому мы относимся со всей серьёзностью. Да, к сожалению, было отменено очень много матчей. Но не будем также забывать о графике подготовки к Олимпиаде и в дальнейшем к чемпионату мира. У КХЛ из-за плотного графика не было времени на принятие решений.
В 2018 году в ЦСКА тоже была пандемия во время финальной серии с «Ак Барсом»? Тогда было тяжело. Особенно игрокам, которые находились под серьёзными нагрузками. Возвращаясь к вопросу досрочного завершения регулярки, выскажу мысль, что у лиги не было ни времени, ни вариантов. Я понимаю команды, которые могли набрать немного очков и побороться за плей-офф. Но мы живём в мире, где бушует коронавирус. Здоровье спортсменов — самое важное сейчас», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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