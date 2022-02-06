«Авангард» — о видео с Большуновым и пьедесталом: нашли человека, отменившего регулярку

Омский «Авангард» в «Инстаграме» пошутил на тему решения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат, опубликовав видео с российским лыжником Александром Большуновым, который повредил пьедестал во время церемонии награждения призёров скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он прыгнул на верхнюю ступень, и в этот момент от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел.
«Мы нашли человека, который отменил регулярку.
«Поздравляем Александра Большунова с олимпийским золотом и Дениса Спицова с серебром в скиатлоне!» – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Напомним, 5 февраля КХЛ приняла решение не доигрывать матчи регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.
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