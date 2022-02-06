Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — о видео с Большуновым и пьедесталом: нашли человека, отменившего регулярку

«Авангард» — о видео с Большуновым и пьедесталом: нашли человека, отменившего регулярку
Комментарии

Омский «Авангард» в «Инстаграме» пошутил на тему решения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат, опубликовав видео с российским лыжником Александром Большуновым, который повредил пьедестал во время церемонии награждения призёров скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он прыгнул на верхнюю ступень, и в этот момент от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел.

«Мы нашли человека, который отменил регулярку.

«Поздравляем Александра Большунова с олимпийским золотом и Дениса Спицова с серебром в скиатлоне!» – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Напомним, 5 февраля КХЛ приняла решение не доигрывать матчи регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.

Новость по теме
Стали известны пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022