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Кузьменко покинул расположение сборной России. У него пять голов в двух двусторонних играх

Кузьменко покинул расположение сборной России. У него пять голов в двух двусторонних играх
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Нападающий сборной России Андрей Кузьменко, находившийся в запасном составе национальной команды, покинул её расположение из-за травмы.

«Из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России», — сказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Кузьменко проводил тренировку на льду сегодня, 6 февраля.

Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

Россияне являются чемпионами предыдущей Олимпиады, прошедшей в Пхёнчхане-2018 и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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