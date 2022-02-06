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Экс-форвард «Авангарда» и СКА Червенка стал капитаном сборной Чехии на Олимпийских играх

Экс-форвард «Авангарда» и СКА Червенка стал капитаном сборной Чехии на Олимпийских играх
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Нападающий сборной Чехии по хоккею Роман Червенка станет капитаном национальной команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает Hokej.cz.

«Я узнал об этом прямо перед сегодняшней тренировкой. С одной стороны, быть капитаном сборной на Олимпиаде почётно, с другой стороны, таких капитанов в составе у нас много. Не имеет значения, у кого повязка. Важно, чтобы у нас было много лидеров в составе.

Я приехал сюда с чёткой целью — и лично для меня ничего не меняется. Мы хотим хорошо выступить на турнире. Ничто, кроме нашего командного успеха, не имеет значения», — заявил Червенка.

Альтернативными капитанами Чехии станут Давид Крейчи и защитник московского «Спартака» Якуб Ержабек.

Сборная Чехии проведёт свой первый матч на Олимпиаде в среду, 9 февраля, с командой Дании (16:10 мск).

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