«Авангард» опубликовал промо к Матчу звёзд клуба с пародией на фильм «Красная жара»

Омский «Авангард» представил проморолик к Матчу всех звёзд клуба, который пройдёт завтра, 7 февраля.
На YouTube-канале команды вышло видео с пародией на фильм «Красная жара» 1988 года выпуска, главную роль в котором играет Арнольд Шварценеггер. В съёмках приняли участие главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, а также три хоккеиста клуба: Наиль Якупов, Виктор Сведберг и Павел Дедунов.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».
«Наши «ястребы» в отличной форме! Какие наши доказательства? Все будут предоставлены 7 февраля на Красной площади, встречаемся в 12:00 по Москве — будет жара. Прямая трансляция Матча всех звёзд «Авангарда» будет на КХЛ ТВ, Старт ТВ и нашем YouTube-канале Авангард ТВ», — говорится в сообщении команды.
- 6 февраля 2022
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