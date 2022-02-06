Светлов: если с Олимпиадой пройдёт всё хорошо, то КХЛ подхватит эту позитивную волну

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о досрочном окончании регулярного чемпионата лиги, а также о наиболее интересных парах первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.



«На мой взгляд, основная проблема с расписанием возникла тогда, когда начались отмены матчей, причём в массовом порядке. После этого у КХЛ уже не было лёгких выходов по календарю. Считаю, что в сложившейся ситуации лига приняла единственно возможное решение.



Самое главное — КХЛ удалось сохранить полноценный плей-офф, ведь именно кубковый розыгрыш до 16 побед — главное украшение сезона. Если с Олимпиадой пройдёт всё хорошо, то с первого дня весны наш клубный хоккей подхватит эту позитивную волну. Знаю, что многие болельщики уже обсуждают состав пар первого раунда, интерес к КХЛ высокий, намечается ажиотаж.



На Востоке главное украшение первого раунда — прошлогодний финал конференции «Ак Барс» — «Авангард». Если бы клубы встречались в игровом тонусе сразу по окончании регулярного чемпионата, то фаворитом назвал бы Казань, которая агрессивнее и стабильнее смотрелась зимой. Но сейчас будет почти полуторамесячная пауза, команды, по сути, заново начнут набирать форму — и тут можно ждать любых сюрпризов.



Что отмечу на Западе? Наиболее интригующая — серия ЦСКА — «Локомотив». Ярославль тяжело шёл по дистанции чемпионата, там много молодёжи, которая в МХЛ лучше всех в лиге играет в атакующий хоккей, но в главном клубе её в последние годы переучивают. На мой взгляд, отсюда идёт определённое торможение «Локомотива».



Но не просто будет и ЦСКА. Много армейцев сейчас в Пекине, Олимпиада — энергозатратный турнир. ЦСКА не удавалось показывать целостный хоккей осенью и зимой, посмотрим, удастся ли его показать весной.



Вижу ли явных фаворитов? Повторюсь, после полуторамесячного перерыва и Олимпиады сезон КХЛ стартует, по сути, заново. Значит, возможны сюрпризы.



Возьмите тот же Минск, который при североамериканских тренерах хорошо проводит первую половину сезона, но тяжело выходит на финиш. Однако теперь минское «Динамо» получает время отдохнуть и вновь начать с чистого листа, поэтому чемпиону Запада СКА легко с Минском не будет. Тем более что у Санкт-Петербурга — команда на вырост, много талантливой молодёжи, которой трудно дать быстрый результат.



Те же слова готов сказать про лидера Востока «Магнитку» и его серию с «Барысом». В казахстанском клубе, как и белорусском, много легионеров, которые плей-офф, если они мотивированы, играть любят и умеют», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.