А. Юдин: неудивительно, что с таким отношением, как к Кузьменко, игроки уезжают за границу

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин высказался об отношении в сборной России к форварду СКА Андрею Кузьменко.
«Ситуация, похожая на настоящий абсурд. Как вообще так можно поступать с одним из лучших игроков КХЛ, одной из главных звёзд лиги? Изначально было понятно, что с Кузьменко происходит что-то странное. Его демонстративно держали в запасе, хотя в двусторонних матчах он забил больше всех. Зачем так издеваться над игроком, везти его в Пекин, а затем, когда он доказал, что сильнее большинства партнёров, выставлять из состава? Сейчас сообщают, что никакой травмы у Кузьменко не было, и происходящее очень похоже на конфликт.
Не понимаю такой подход: ну не нужен тебе игрок, скажи об этом честно, объясни причины. Зачем выдумывать несуществующие травмы? Вообще атмосфера внутри сборной вызывает тревогу: игроки ведь тоже всё видят и понимают, а в составе на Олимпиаде должны играть лучшие. После таких случаев, когда так явно задвигают очевидно сильнейших, не стоит удивляться, что с таким отношением, как к Кузьменко в сборной, наши игроки уезжают за границу.
А ещё прекрасно помню момент с Максимом Сушинским, когда он был лучшим в сборной, но вокруг него придумали какие-то небылицы, отодвинули от команды и в итоге его баул выкинули из раздевалки. Помните, чем завершилось выступление сборной России на чемпионате мира в Санкт-Петербурге?» — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 6 февраля 2022
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