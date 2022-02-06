Сперва недоверие, теперь повреждение. В сборной России попрощались с Кузьменко

Один из лучших бомбардиров КХЛ возвращается на родину, так и не получив шанса.

Сегодня мужская сборная России по хоккею провела в Пекине ледовую тренировку. Её особенность заключалась в том, что на льду трудились только резервные игроки под присмотром тренеров Сергея Фёдорова, Сергея Наумова и Алексея Трощинского. Вратари Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, защитник Шакир Мухамадуллин, нападающие Кирилл Марченко, Александр Кадейкин и Андрей Кузьменко выглядели бодро и отработали по полной программе.

Тем удивительнее новость, поступившая в СМИ в обед по московскому времени. Сообщалось, что форвард Кузьменко из-за полученного повреждения покидает расположение национальной команды, в российском коллективе с нападающим попрощались.

Конечно, здоровье – превыше всего. Со спортсменами при их нагрузках может случиться всё что угодно, поэтому никаких шуток здесь и быть не может. Но как-то стремительно случилась эта травма. Будто взялась из воздуха. При этом сам Андрей постоянно игнорировал журналистов в микст-зоне, что для него совершенно нехарактерно. Наоборот, этот талантливый нападающий всегда отличался своей общительностью.

Изначально к форварду чувствовалось недоверие со стороны менеджмента сборной и тренерского штаба. Только представьте, второго бомбардира КХЛ не видят в составе команды, как такое возможно? Не хочется никого обижать и называть пофамильно, но Андрей точно сильнее некоторых хоккеистов, находящихся сейчас в основном составе россиян.

«На вопрос о Кузьменко лучше ответит главный тренер. Не буду комментировать, вы сами знаете, что этот вопрос муссируется. У нас есть главный тренер, он вам чётко пояснит», – уходил от ответа тренер Сергей Фёдоров в Пекине, когда получал вопросы о непопадании Кузьменко в основной состав.

Тактичный и осторожный Фёдоров грамотно соскочил с темы, которую в нынешней сборной России обсуждают неохотно. Кстати, теперь в составе нашей команды осталось всего три представителя СКА: вратарь Александр Самонов (но вряд ли он будет первым номером), запасной Кирилл Марченко и безоговорочный форвард из топ-6 Никита Гусев. Уж отцепить и отправить в запас Гусева было бы настоящим кощунством, поэтому Никиту никто не трогал.

Про Кузьменко же ходили разные слухи. То он, по разговорам, не вписывался в игровую модель нынешнего тренерского штаба, то якобы безобразно играл без шайбы (но откуда тогда у него взялся показатель полезности «+15»). Слышать подобные версии просто смешно.

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«Что могу сказать по составу нашей сборной? Вопросы есть, меня многое удивило. Имею ли я в виду отсутствие в составе Кузьменко и Бурдасова? И это в том числе. Не понимаю, почему одни из лучших бомбардиров КХЛ не нужны сборной России. Мне с профессиональной точки зрения интересно, как объяснят это наши тренеры. Может, они этого не знают? Считаю, что пресс-служба команды должна работать лучше. Именно из-за недосказанности и появляются все эти слухи и догадки в Интернете. Нужно всё чётко и доходчиво объяснять людям», – говорил нам известный российский специалист, главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

Фото: fhr.ru

Вопросов действительно выше крыши, но толковых ответов на них так и не получено. Креативных хоккеистов в нынешней сборной слишком мало, зато чекеров хоть отбавляй. Кузьменко мог и забить, и отдать, и на тренировках впахивал будь здоров. И вот теперь у него резко случилось повреждение…

Ждём, что в ближайшее время форвард прибудет в расположение СКА и, возможно, даже сыграет на турнире Sochi Winter Cup. Армейцы начали активную подготовку к плей-офф КХЛ, старт которого запланирован на 1 марта. Думается, что по прилёте в Россию повреждение Андрея быстро исчезнет. Прозябать в ранге запасного игроку такого уровня нет никакого смысла.