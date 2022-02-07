TSN: канадские хоккеистки отказались выходить на матч, пока не увидят тесты сборной России

В 07:10 мск на Олимпийских играх-2022 в Пекине на стадионе «Укэсон» должна была начаться встреча между женскими хоккейными сборными Канады и России. Несмотря на проведенную предыгровую разминку, канадские хоккеистки отказались выходить на игру.



Как сообщает TSN, канадки отказываются выходить на лёд, пока не увидят тесты на коронавирус российских хоккеисток.



Напомним, в прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.



Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды – по шайбе в каждом из матчей. Их соперницами были Финляндия и Швейцария.