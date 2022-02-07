Крылов — о Толчинском и шахматах: запрещаю ему ходить конём на «Е5», а так может играть

Преседатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов пошутил на тему кричалки форварда команды Сергея Толчинского после победы в Кубке Гагарина-2021 над ЦСКА.

«Я ещё играю в шахматы. Говорят, что я запрещаю играть в шахматы Сергею Толчинскому? Нет, только запрещаю ему ходить конём на «Е5». А так может играть», – сказал Крылов в интервью «Твиттеру» «Авангарда».

Напомним, после победного матча экс-игрок армейцев вместе с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку про столичный клуб.

В текущем сезоне Толчинский провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил пять шайб и отдал 22 результативные передачи. В первом раунде плей-офф омичи сыграют с казанским «Ак Барсом».