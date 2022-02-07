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Разин: какая плётка, мы в плей-офф. Теперь только прянички

Разин: какая плётка, мы в плей-офф. Теперь только прянички
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на попадание команды в плей-офф КХЛ. В декабре после матча с «Амуром» специалист в «Инстаграме» пошутил на тему поражения и прерванной серии с набранными очками. Взял вместо клюшки плётку и спросил: «Сегодня вот это пригодится больше. Где Назаркин, почему вчера на ноль не отыграл?»

7 февраля Андрей Разин выложил в «Инстаграм» новое видео, в котором у него спрашивают, достаёт ли он плётку. Разин, державший в руках тарелку с пряниками, ответил: «Какая плётка, мы в плей-офф. Теперь только прянички», – сказал Разин в опубликованном видео.

В первом раунде плей-офф «Северсталь» встретится с московским «Динамо». Ранее сообщалось, что матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

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