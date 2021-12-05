«Где Назаркин?» Разин выложил видео с плёткой после прерванной победной серии «Северстали»

4 декабря в Ледовом дворце в Череповце «Северсталь» принимала хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступила со счётом 1:2. (0:0, 1:0, 0:2).
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» пошутил на тему поражения и прерванной серии с набранными очками. Взял вместо клюшки плётку и спросил: «Сегодня вот это пригодится больше. Где Назаркин, почему вчера на ноль не отыграл?»
Напомним, череповчане прервали не только пятиматчевую серию побед, но и серию с набранными очками, состоящую из 19 игр. До этого команда Андрея Разина последний раз не набирала очки 9 октября в игре с московским «Динамо».
После 35 игр «Северсталь» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 5 декабря 2021
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