НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.
Первое место занял нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Он забил три гола и сделал одну передачу в двух матчах, в том числе забросив две шайбы в финале, чем помог команде Столичного дивизиона выиграть Матч звёзд НХЛ.
Второй звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Он стал лидером НХЛ с 7 (3+4) очками в двух матчах до перерыва на Звёздный уик-энд НХЛ, чем помог клубу продлить победную серию до пяти игр.
Третья звезда — нападающий «Флориды Пантерз» Мэйсон Марчмент. В двух матчах он набрал 6 (2+4) очков, чем помог клубу одержать одну победу и остаться на первой позиции в НХЛ.
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