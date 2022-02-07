НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.



Первое место занял нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Он забил три гола и сделал одну передачу в двух матчах, в том числе забросив две шайбы в финале, чем помог команде Столичного дивизиона выиграть Матч звёзд НХЛ.



Второй звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Он стал лидером НХЛ с 7 (3+4) очками в двух матчах до перерыва на Звёздный уик-энд НХЛ, чем помог клубу продлить победную серию до пяти игр.



Третья звезда — нападающий «Флориды Пантерз» Мэйсон Марчмент. В двух матчах он набрал 6 (2+4) очков, чем помог клубу одержать одну победу и остаться на первой позиции в НХЛ.