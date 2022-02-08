Тренер сборной Швейцарии по хоккею прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде

9 февраля сборная России по хоккею начнёт свой путь на Олимпиаде-2022 в Пекине. В стартовом матче команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Швейцарии. Время начала этой встречи – в 11:40 мск.
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей команде.
«К сожалению Денис Мальгин и Дарио Симьон до сих пор на изоляции из-за проблем с коронавирусом. Надеемся, они присоединятся к нам как можно быстрее. Но даже если Мальгин и Симьон выйдут сегодня, шансов сыграть против россиян у них нет. Ребята неделю не тренировались», – передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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