Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер сборной Швейцарии по хоккею прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде

Тренер сборной Швейцарии по хоккею прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде
Комментарии

9 февраля сборная России по хоккею начнёт свой путь на Олимпиаде-2022 в Пекине. В стартовом матче команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Швейцарии. Время начала этой встречи – в 11:40 мск.

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей команде.

«К сожалению Денис Мальгин и Дарио Симьон до сих пор на изоляции из-за проблем с коронавирусом. Надеемся, они присоединятся к нам как можно быстрее. Но даже если Мальгин и Симьон выйдут сегодня, шансов сыграть против россиян у них нет. Ребята неделю не тренировались», – передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «Инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
«Некоторые предпочитают «Танец Феи Драже». Россия — на 1-м месте в рейтинге силы ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022