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Вячеслав Быков поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Олимпийских играх

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Олимпийских играх
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от первого матча мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022.

«Все прекрасно понимают, что матч со Швейцарией — это первый и очень важный матч хоккейного турнира. Все игроки, тренеры, специалисты, болельщики с нетерпением ждут старта и болеют за сборную России. Я привык говорить, что следующий соперник всегда самый опасный. На Олимпиаде слабых команд нет. Швейцария — хороший соперник, чтобы в первом матче сразу же войти в турнир и работать на победу.

Сборная Швейцарии действительно хорошая команда. Хоккей в Швейцарии сейчас находится на достаточно хорошем уровне. У них сбалансированная команда, есть игроки, для которых это далеко не первая Олимпиада: один из хоккеистов едет на пятые Олимпийские игры. В составе есть и опытные, и молодые игроки, которые качественно и хорошо играют», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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