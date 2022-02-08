Вячеслав Быков поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от первого матча мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022.

«Все прекрасно понимают, что матч со Швейцарией — это первый и очень важный матч хоккейного турнира. Все игроки, тренеры, специалисты, болельщики с нетерпением ждут старта и болеют за сборную России. Я привык говорить, что следующий соперник всегда самый опасный. На Олимпиаде слабых команд нет. Швейцария — хороший соперник, чтобы в первом матче сразу же войти в турнир и работать на победу.



Сборная Швейцарии действительно хорошая команда. Хоккей в Швейцарии сейчас находится на достаточно хорошем уровне. У них сбалансированная команда, есть игроки, для которых это далеко не первая Олимпиада: один из хоккеистов едет на пятые Олимпийские игры. В составе есть и опытные, и молодые игроки, которые качественно и хорошо играют», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.