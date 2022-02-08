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Гимаев: Россия не главный претендент на золото ОИ в хоккее. У Финляндии состав не слабее

Гимаев: Россия не главный претендент на золото ОИ в хоккее. У Финляндии состав не слабее
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Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022. Завтра, 9 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии.

«Мы одни из фаворитов этих Олимпийских игр, но никак не главные претенденты на золото. Да, мы действующие олимпийские чемпионы, но всё-таки состав достаточно серьёзно изменился, как и у соперников. У той же финской сборной состав не слабее, чем у нас», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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