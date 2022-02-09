«Нью-Джерси» разгромил «Монреаль», у Романова – «-1»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.
Форвард гостей Майк Маклауд открыл счёт в матче на 5-й минуте встречи. Удвоил преимущество гостей через 11 минут Доусон Мерсер. Ещё через 10 минут Бретт Кулак забросил единственную шайбу для своей команды. На что годом ответил Нико Хишир через 4 минуты. На 39-й минуте забил Йеспер Боквист, а через минут Маклауд оформил дубль. На 44-й забил Павел Заха, а точку в матче поставил Томаш Татар на 50-й минуте.
У российского защитника Александра Романова коэффициент полезности – «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Маклауд (Грейвз, Уайт) – 04:36' (5x5) 0:2 Мерсер (Боквист, Смит) – 15:31' (5x5) 1:2 Кулак (Армиа, Пилинг) – 25:54' (5x5) 1:3 Хишир (Мерсер, Шарангович) – 29:14' (5x5) 1:4 Боквист (Сиверсон, Юнссон) – 38:53' (5x5) 1:5 Маклауд (Грейвз, Смит) – 39:40' (5x5) 1:6 Заха (Сиверсон, Братт) – 43:19' (5x4) 1:7 Татар (Заха) – 49:57' (5x5)
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