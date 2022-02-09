«Нью-Джерси» разгромил «Монреаль», у Романова – «-1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.



Форвард гостей Майк Маклауд открыл счёт в матче на 5-й минуте встречи. Удвоил преимущество гостей через 11 минут Доусон Мерсер. Ещё через 10 минут Бретт Кулак забросил единственную шайбу для своей команды. На что годом ответил Нико Хишир через 4 минуты. На 39-й минуте забил Йеспер Боквист, а через минут Маклауд оформил дубль. На 44-й забил Павел Заха, а точку в матче поставил Томаш Татар на 50-й минуте.



У российского защитника Александра Романова коэффициент полезности – «-1».