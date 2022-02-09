Натан Маккиннон может вернуться на лёд в матче с «Далласом»

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон может появится на льду уже в воскресенье, 13 февраля, в очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».



«Мы хотели, чтобы во время перерыва у него была возможность восстановиться, чтобы он начал готовиться к возвращению на площадку. Мы уходили на перерыв, надеясь, что он вернется в строй в воскресенье. Всё должно пройти гладко, в следующие несколько дней ему предстоит сделать ещё несколько шагов, чтобы подготовиться к возвращению. Мы думали, что сможет сыграть уже против «Тампы», но уходя на перерыв поняли, что это слишком рано», – цитирует главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара официальная русская версия сайта НХЛ.

Напомним, Маккиннон получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Нападающий «Колорадо» не смог продолжить встречу после опасного силового приёма форварда «мишек» Тейлора Холла. Отмечается, что форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.