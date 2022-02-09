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«Эдмонтон» потерпел крупное сухое поражение от «Вегаса». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»

«Эдмонтон» потерпел крупное сухое поражение от «Вегаса». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»
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На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу — 4:0.

За «золотых рыцарей» отличились Бретт Хауден, Вильям Карлссон, Алекс Пьетранджело и Райлли Смит. Шат-аут оформил Лоран Броссуа, отразивший все 28 бросков. У нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля показатели полезности — по "-2".

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Теодор, Каррье) – 09:59' (5x5)   0:2 Карлссон (Смит) – 16:55' (4x5)   0:3 Пьетранджело (Маршессо) – 23:05' (5x5)   0:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 40:14' (5x5)

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) принимал «Аризону Койотс» и одержал крупную победу со счётом 5:1.

За хозяев отличились Конор Гарланд, Бо Хорват, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. Шайбу престижа в составе «койотов» забросил Лоусон Круз.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Гарланд (Юульсен, Экман-Ларссон) – 23:48' (5x5)   2:0 Хорват (Экман-Ларссон, Миллер) – 24:44' (5x4)   3:0 Петтерссон (Подколзин, Хёгландер) – 26:10' (5x5)   3:1 Круз (Бойд, Строльман) – 33:31' (5x5)   4:1 Миллер (Экман-Ларссон, Юульсен) – 46:20' (5x5)   5:1 Бёзер (Петтерссон, Хорват) – 52:50' (5x4)
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