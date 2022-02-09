«Эдмонтон» потерпел крупное сухое поражение от «Вегаса». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу — 4:0.
За «золотых рыцарей» отличились Бретт Хауден, Вильям Карлссон, Алекс Пьетранджело и Райлли Смит. Шат-аут оформил Лоран Броссуа, отразивший все 28 бросков. У нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля показатели полезности — по "-2".
В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) принимал «Аризону Койотс» и одержал крупную победу со счётом 5:1.
За хозяев отличились Конор Гарланд, Бо Хорват, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. Шайбу престижа в составе «койотов» забросил Лоусон Круз.
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