Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией на Олимпиаде — 2022
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Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией.
Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Ткачёв — Андронов — Чибисов; Каюмов.
Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
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