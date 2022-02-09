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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией на Олимпиаде — 2022

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией на Олимпиаде — 2022
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Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией.

Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Ткачёв — Андронов — Чибисов; Каюмов.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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