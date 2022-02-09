Российская хоккеистка Добродеева: ради олимпийской медали готовы вытерпеть всё

Игрок женской сборной России по хоккею Екатерина Добродеева поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча с национальной командой Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине.
«Ради медали готовы вытерпеть всё, чтобы прийти к общей цели. К четвертьфиналу со швейцарками подходим с боевым настроем, ни в коем случае нельзя ошибаться. Будем играть однозначно на победу — мы можем это сделать.
Сборная Финляндии играла в масках? У нас болеют люди, поэтому нас где-то побаиваются, но если они так играют, то это их дело», — цитирует Добродееву ТАСС.
Сборная Россия сыграет со Швейцарией в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск. В этот же день четвертьфинальный матч проведут Финляндия и Япония, стартующие в 11:40 мск.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
- 9 февраля 2022
-
12:26
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
11:40
-
11:38
-
11:25
-
11:15
-
10:54
-
10:46
-
10:42
-
10:19
-
10:00
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
08:40
-
08:34
-
08:13
-
08:02
-
08:00
-
07:38
-
07:28
-
07:20
-
07:16
-
07:00
-
06:31
-
06:20
-
06:19
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
05:47