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Российская хоккеистка Добродеева: ради олимпийской медали готовы вытерпеть всё

Российская хоккеистка Добродеева: ради олимпийской медали готовы вытерпеть всё
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Игрок женской сборной России по хоккею Екатерина Добродеева поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча с национальной командой Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине.

«Ради медали готовы вытерпеть всё, чтобы прийти к общей цели. К четвертьфиналу со швейцарками подходим с боевым настроем, ни в коем случае нельзя ошибаться. Будем играть однозначно на победу — мы можем это сделать.

Сборная Финляндии играла в масках? У нас болеют люди, поэтому нас где-то побаиваются, но если они так играют, то это их дело», — цитирует Добродееву ТАСС.

Сборная Россия сыграет со Швейцарией в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск. В этот же день четвертьфинальный матч проведут Финляндия и Япония, стартующие в 11:40 мск.

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