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Вратарь сборной Финляндии по хоккею вернулся в команду после коронавирусной изоляции

Вратарь сборной Финляндии по хоккею вернулся в команду после коронавирусной изоляции
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Голкипер сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора покинул коронавирусную изоляцию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба Олимпийской национальной команды. Хоккеист уже прибыл в тренировочную деревню и сможет присоединиться к остальным игрокам. Олкинуора был помещён в изолятор 7 февраля.

Напомним, ранее форвард сборной Финляндии Марко Анттила оказался на карантине по прилёте в Пекин. Хоккеист переболел коронавирусом в январе, но его ПЦР-тест в Китае показал положительный результат.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует в среду, 9 февраля, матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск). Финляндия проведёт первую встречу в четверг, 10 февраля, с командой Словакии (11:40 мск).

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