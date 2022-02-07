«Снова отправили здорового игрока на карантин!» Олкинуора оказался в изоляции на Олимпиаде
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Голкипер сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора оказался в коронавирусной изоляции на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Снова отправили здорового игрока на скорой помощи на карантин! Надеемся, это будет как можно менее долгий визит», — сообщает инстаграм-аккаунт финской команды.
Напомним, ранее форвард сборной Финляндии Марко Анттила оказался на карантине по прилёте в Пекин. Хоккеист переболел коронавирусом в январе, но его ПЦР-тест в Китае показал положительный результат.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует в среду, 9 февраля, матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск). Финляндия проведёт первую встречу в четверг, 10 февраля, с командой Словакии (11:40 мск).
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