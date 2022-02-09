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Сборная России обыгрывает Швейцарию после первого периода стартового матча Олимпиады

Сборная России обыгрывает Швейцарию после первого периода стартового матча Олимпиады
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. После первого периода счёт в пользу подопечных Алексея Жамнова — 1:0.

За три секунды до конца стартового игрового отрезка Антон Слепышев открыл счёт во встрече, забив курьёзный гол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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