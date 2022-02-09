Сборная России обыгрывает Швейцарию после первого периода стартового матча Олимпиады
Поделиться
В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. После первого периода счёт в пользу подопечных Алексея Жамнова — 1:0.
За три секунды до конца стартового игрового отрезка Антон Слепышев открыл счёт во встрече, забив курьёзный гол.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
12:26
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
11:40
-
11:38
-
11:25
-
11:15
-
10:54
-
10:46
-
10:42
-
10:19
-
10:00
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
08:40
-
08:34
-
08:13
-
08:02
-
08:00
-
07:38
-
07:28
-
07:20
-
07:16
-
07:00
-
06:31
-
06:20
-
06:19
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
05:47
Партнерский контент