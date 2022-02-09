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Толчинский прокомментировал слухи, что президент ЦСКА повлиял на его невызов на Олимпиаду

Толчинский прокомментировал слухи, что президент ЦСКА повлиял на его невызов на Олимпиаду
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как отнёсся к невызову в сборную России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Никак не хочу комментировать это. Такого мнение руководства. Состав у сборной России на Олимпиаде и без меня сильный. Надеюсь, команда хорошо выступит в Пекине. Желаю им завоевать золото. А всякие слухи обсуждать не хочу.

Когда в последний раз виделся с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем? На Кубке Первого канала. Но я его там видел всего один раз. Он зашёл в раздевалку после турнира, мы просто поздоровались, всё нормально. Больше ничего не было.

Как отношусь к версии, что это Есмантович повлиял на мой невызов в сборную, сведя счёты за скандальную кричалку в адрес ЦСКА после прошлогодней победы над армейцами в финале Кубка Гагарина? Никак. Не знаю даже, как на это отвечать. Сейчас уже готовлюсь к плей-офф, играю в хоккей. Вот и всё. А слухи не читаю», — цитируют Толчинского «Известия».

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