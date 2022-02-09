Губерниев: трудно было ждать от России феерии против Швейцарии. Жду её к финалу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над национальной командой Швейцарии (1:0) на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Очень непростая победа. Нельзя было недооценивать Швейцарию, это сильная команда. Но наши сильнее — наши победили. Трудно было ждать феерии. Феерию жду к финалу. Всех поздравляю с победой! Главное, что не пропустили. Забили мало, но ещё забьём», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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