«Надеюсь, будет примером...» Слепышев — о своём удалении в матче Олимпиады со Швейцарией

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Как всё было с голом? Была атака сходу, она логически не завершилась. Подобрав шайбу, знал, что осталось 2-3 секунды и что нужно доставить шайбу на пятачок. Случился удачный рикошет в ворота.

Моё удаление? Не хочу говорить. Надеюсь, будет примером… Для меня и для всей команды, что в дальнейшем так делать нельзя. Да я не думал, это инстинктивно. Так делать нельзя, не хочу комментировать. Надеюсь, последний такой момент был. Что мне в раздевалке в перерыве говорили, поддержали? Никто ничего не сказал. Я извинился перед ребятами, поблагодарил меньшинство, что они выстояли. Красавцы.

Почему игра получилась такой вязкой? Первый матч на турнире, много новичков, и у нас давно не было нормальной игровой практики. Двусторонки — это всё равно не то. Мы начали через борьбу, через броски, было мало мысли и игры. Думаю, это наладится. В соцсетях написали, что я должен Федотову ужин? Да, конечно, вратарь здорово сыграл. Ванька многое подтащил в нужные моменты, в том числе меня подтащил в это удаление. Отличная игра, надеюсь, он дальше продолжит в том же духе.

Этого матча будет достаточно, чтобы с Данией и с Чехией сыграть более уверенно? Конечно. Мы рады провести этот матч, почувствовать соревнования, а не просто игру между собой. Думаю, следующая встреча будет намного качественнее и лучше. Все соперники подтянулись, швейцарцы всегда были опасной и опытной командой. Здорово, что провели первый матч и одержали победу.

Как мне лёд? Нормальный лёд», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.