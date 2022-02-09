Алексей Жамнов поделился впечатлениями от первого матча в качестве главного тренера на ОИ

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Какие эмоции от игры? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции, плюс волнение присутствовало. Давно у нас не было ни одного товарищеского матча, это сказывалось. Хочется, чтобы в концовке наши нападающие концентрировались на бросок, а не на поиск лишнего паса.

Что из игрового плана сработало, а что нет? Наверное, не сработала атака так, как мы хотели. Были небольшие провалы в средней зоне. Это во втором периоде и в середине третьего. Будем работать, завтра есть день для подготовки. Проблемы с игрой уйдут? Думаю, что да. Даже опытные игроки, которые сегодня выходили на лёд, потеряли игровой темп. Тренировочный процесс и игровой — две разные вещи. Здесь все в одинаковых условиях.

Будем менять сочетания? Утро вечера мудренее. Посмотрим, сейчас на горячую голову делать выводы. Шипачёв выглядел не так, каким мы его привыкли видеть в КХЛ? Вадик свою работу выполнял. На последней минуте мы его выпустили на лёд, у него есть игровое мышление, он читает всю ситуацию. Все ребята будут добавлять. Нам матч, даже тренерскому штабу, был необходим.

Какие у меня чувства от первого матча в качестве главного тренера на Олимпиаде? Конечно, у любого человека есть волнение. Я же живой человек. Переживаешь в любом случае. Это ответственность. Главный ты тренер или помощник. Можно сказать, что сегодня повезло? Это спорт. В эпизоде с голом у нас стоял игрок и лез туда. Сегодня повезло нам, но мы должны сделать правильные выводы, чтобы нам везло за счёт мастерства.

Почему Минулин остался в запасе? Посмотрели последние две тренировки, он будет играть следующий матч. У нас есть возможность выбирать. Главное, чтобы плюса не было по тесам (смеётся)», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.