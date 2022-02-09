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«Авангард» проведёт в феврале товарищеские матчи со «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА

«Авангард» проведёт в феврале товарищеские матчи со «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА
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В феврале «Авангард» сыграет три товарищеских матча с московскими «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА, сообщает пресс-служба «ястребов». 17 и 20 февраля игры пройдут в Балашихе со зрителями. 23 февраля команда встретится с армейцами в Москве.

Ранее Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. Пары первого раунда плей-офф были сформированы на основе процента набранных очков в регулярке.

В первом раунде встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина, омский «Авангард», и казанский «Ак Барс», которого омичи обыграли в финале конференции прошлого сезона в семи матчах. Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

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