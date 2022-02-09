Сборная Дании после первого периода обыгрывает Чехию с преимуществом в две шайбы

В эти минуты в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречаются в рамках мужского олимпийского хоккейного турнира. После первого тайма датчане ведут в счёте – 2:0.

На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.

11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.