«Барыс» проведёт товарищеские матчи со «Спартаком» и московским «Динамо»

В рамках подготовки к решающей части сезона Континентальной хоккейной лиги команда «Барыс» планирует провести три товарищеские встречи с соперниками из Западной конференции, сообщает пресс-служба клуба.



21 февраля команда сыграет со «Спартаком», а 22 и 24 февраля проведёт матчи с московским «Динамо». Далее коллектив Юрия Михайлиса вернётся в Нур-Султан и продолжит подготовку к матчам плей-офф на домашней арене.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Матчи плей-офф начнутся с 1 марта. «Барысу» предстоит сражаться с магнитогорским «Металлургом». Команда из Казахстана начнёт серию на гостевом льду.