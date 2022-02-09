«Наша система на завтра». Тренер «Омских Крыльев» нарисовал коня перед игрой с фармом ЦСКА

Главный тренер фарм-клуба «Омских Крыльев» Константин Курашёв за день до матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с московской «Звездой», которая является фарм-клубом ЦСКА, нарисовал коня на тренерской доске.

После рисунка специалист сказал: «Наша система на завтра. Бей-беги называется», – сказал Курашёв на видео.

Напомним, «Омские Крылья» – фарм клуб «Авангарда». Они были основаны перед стартом сезона-2021/2022.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» пошутил на тему кричалки форварда основной команды Сергея Толчинского после победы в Кубке Гагарина над ЦСКА.

В текущем сезоне «Омские Крылья» занимают 22-е место в таблице ВХЛ, набрав 38 очков в 49 встречах. «Звезда» с 48 баллами после 48 игр идёт на 18-й позиции.